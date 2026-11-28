Декабрь 2026 года по распределению астрономических событий получится неравномерным: почти всё самое интересное на небе сконцентрировано во второй половине месяца. Зато в первой декаде, 9 декабря, случится новолуние — небо будет максимально тёмным, а значит, откроются идеальные условия для наблюдения за галактиками, туманностями и звёздными скоплениями. Об этом корреспонденту rostov.aif.ru рассказал заведующий обсерваторией парка имени Максима Горького Николай Дёмин.

Новолуние наступит 9 декабря в 03:53 по московскому времени, когда Луна окажется на одной линии с Солнцем и потому невидима на небе. Лунная засветка будет минимальной в период с 6 по 14 декабря — это окно стоит считать главным «подарком» первой половины месяца любителям астрономии.

Зимние ночи длинные, поэтому за одну ночь успевает подняться много интересного. К середине ночи высоко над горизонтом встают зимние созвездия: Телец с красноватым Альдебараном, Близнецы и Орион с узнаваемым поясом, Бетельгейзе и Ригелем. Под поясом Ориона на тёмном небе можно разглядеть невооружённым глазом Большую туманность Ориона — гигантские «звёздные ясли», где прямо сейчас рождаются новые светила. Рядом сияют Плеяды — рассеянное скопление молодых горячих звёзд, а выше по небу поднимается галактика Андромеды, наш ближайший крупный галактический сосед: её можно заметить простым глазом, а с биноклем или телескопом — рассмотреть подробнее.

Не обделена и Большая Медведица: в ночи вблизи новолуния в этом созвездии доступны для любительской оптики галактика Боде (M81), Галактика Сигара (M82) со вспышками звездообразования, крупная спиральная галактика Вертушка (M101) и планетарная туманность Сова (M97) — газовая оболочка, сброшенная умирающей звездой.