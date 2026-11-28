Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по обращению о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в хуторе Гуляй-Борисовка Зерноградского района Ростовской области.

Обращение поступило в комментариях в аккаунте приёмной Председателя СК в социальной сети «ВКонтакте». Жители пожаловались на нарушение их прав на качественную дорожную инфраструктуру: дорога на улице Головенко находится в непригодном состоянии — асфальтового покрытия нет, а грунтовое полотно в дождь размывается. Из-за этого проезд транспорта, в том числе машин экстренных служб, затруднён. Обращения граждан в уполномоченные органы результатов не дали.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ростовской области Станиславу Ковалеву провести процессуальную проверку и доложить о её предварительных и окончательных результатах, а также о мерах, которые примут для реализации прав жителей хутора на качественные дороги.

Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.