В воскресенье, 29 ноября 2026 года, футбольный клуб «Ростов» на «Ростов-Арене» сыграет с «Краснодаром» в матче 16-го тура Альфа-Банк РПЛ. Начало встречи — в 15:15 по московскому времени. Рассказываем, сколько стоят билеты и как ещё можно посмотреть игру.

Где и когда смотреть матч

Прямую трансляцию по платной подписке покажет телеканал «Матч Премьер», эфир начнётся в 15:10 мск. На сайте «Матч ТВ» онлайн-показ заявлен с 15:05. Текстовую онлайн-трансляцию можно будет отслеживать на множестве специализированных сервисах. Такие ведёт, например, порталы sport-express.ru или sport.ru.

Болельщики могут поддержать команду и на стадионе. По данным сайта ФК «Ростов», билетов продано много, и в клубе ожидают высокую явку. Хотя прогноз погоды с минусовой температурой и снегом может немного отпугнуть часть болельщиков.

Стоимость билетов варьируется от 600 до 16 000 рублей. 28 ноября - в продаже оставалось 550 билетов:

по 600 рублей — 3 билета;

по 1600 рублей — 62 билета;

по 2000 рублей — 145 билетов;

по 2400 рублей — 251 билет;

по 16 000 рублей — 89 билетов.

Для прохода на стадион обязательна карта болельщика (Fan ID).

Предматчевая программа

Перед игрой болельщиков ждёт праздничная программа. В 15:00 рэпер Koss исполнит песню «Земляк». В 15:05 Народный театр народной песни «Гуляй, душа» исполнит композицию «Ростов-город». Организаторы приглашают всех вместе спеть «Ростов-Дон» — "так, чтобы услышал весь город".

Как добраться до стадиона

Департамент транспорта Ростова-на-Дону сообщил, как будет работать общественный транспорт в день матча. Ближайшая остановка к стадиону — «Аллея Ростов-Арена», через неё проходят автобусы № 8, 49, 65а и 75. Кроме того, с 13:45 до 18:15 маршруты № 1, 35, 42, 58, 78 и 83 продлят до ТРК «МЕГАМАГ» с посадкой и высадкой пассажиров на остановке «Аллея Ростов-Арена». Этими автобусами также можно добраться до стадиона.

Турнирное положение

«Краснодар» после 15 туров идёт на 4-м месте: семь побед, шесть ничьих и два поражения, разница мячей 26:19. В предыдущем туре «быки» сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1).

«Ростов» располагается на 6-й строчке с 22 очками: шесть побед, четыре ничьих и пять поражений, разница мячей 21:19. В минувшем туре ростовчане разгромили на своём поле самарские «Крылья Советов» (3:0), а беспроигрышная серия дончан в чемпионате насчитывает уже шесть матчей. Посреди недели обе команды успешно сыграли в Кубке России: «Краснодар» крупно обыграл «Ахмат» (3:0), а «Ростов» оказался сильнее московского «Локомотива» (2:0).

История противостояния

В текущем сезоне команды уже встречались в первом круге чемпионата: в августе «Краснодар» на своём поле выиграл с минимальным счётом 1:0 благодаря голу бразильца Роша Мендес Жубала. Всего же в официальных матчах у «Краснодара» заметное преимущество: 17 побед против четырех у «Ростова», ещё 16 игр завершились вничью.

Победа позволит хозяевам набрать 25 очков и сократить отставание от «Краснодара» до двух баллов. Ничья сохранит разрыв в пять очков, а успех гостей увеличит его до восьми.

Следующие игры

После южного дерби «Ростов» 6 декабря в 14:30 по московскому времени сыграет в Воронеже с местным «Факелом» в рамках 17-го тура РПЛ. Матч пройдет на стадионе «Факел».

И только 28 февраля 2027 года дончане вернутся на домашнюю «Ростов-Арену», где в 18-м туре примут московский ЦСКА.