В Первомайском районе Ростова-на-Дону 28 ноября временно приостановили подачу воды. Ограничения затронули дома в границах нескольких улиц. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Без водоснабжения временно остались потребители на улицах Казахской, Чистопольской, Штахановского и Вятской, а также в Клязьминском переулке.

Причиной отключения стали работы на коммунальных сетях. По информации регионального министра ЖКХ, подачу воды планировали восстановить к 17:00 28 ноября.