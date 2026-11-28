Свыше 260 млн рублей выделят на реставрацию Чеховской гимназии в Таганроге. Министерство культуры России уже подтвердило финансирование на 2027–2028 годы по нацпроекту «Семья».

Работы станут частью большой региональной концепции развития музейного дела до 2030 года. О ней рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на заседании совета по культуре и искусству. Сегодня здание бывшей мужской гимназии, где учился Антон Павлович Чехов, входит в состав Таганрогского музея-заповедника.

Для удобства туристов в Таганроге планируют перезагрузить и туристическую навигацию: городские площадки объединят в комплексный маршрут «Чеховский Таганрог», посвящённый литературе и гимназическому быту XIX века.

На заседании совета также обсудили судьбу двух других знаковых объектов города и его окрестностей. Речь шла о Троицкой крепости. Музей «Петровские казармы», созданный в 2015 году, закрыт для посетителей из-за аварийного состояния зданий. По словам Юрия Слюсаря, объекту необходима государственная поддержка, поэтому власти рассматривают возможность передачи крепости в региональную собственность.

Кроме того, власти намерены продолжить работу по включению Археологического музея-заповедника «Танаис» в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Губернатор поддержал и идею открыть новое музейное пространство в Таганрогском театре имени А. П. Чехова, капитальный ремонт которого завершится в 2027 году к 200-летию учреждения. Там планируют показывать уникальный театральный реквизит и предметы из фондов театрального Бахрушинского музея.