В Таганроге живёт более 2,3 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются почти 7,5 тыс. детей. За последние пять лет их количество выросло почти в полтора раза. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

В 2026 году на поддержку таких семей направили 86,1 млн рублей в рамках нацпроекта «Семья». По данным Камбуловой, 68 молодых семей получили выплаты по 300 тыс. рублей, ещё 134 семьи — компенсацию половины стоимости обучения детей на общую сумму 4,8 млн рублей.

Социальные контракты заключили 31 семья, в том числе 13 — для открытия собственного дела. Бесплатно отдохнули в загородных лагерях 770 детей из 577 семей. Ещё 66 семей получили компенсацию за самостоятельно купленные путёвки.

Все перечисленные меры поддержки предоставляются без учёта доходов и имущественного положения семей.