Последние дни ноября и первый день зимы в Ростовской области пройдут при облачной погоде с прояснениями. Местами выпадет снег, на дорогах сохранится гололедица, а к 1 декабря мороз окрепнет до -15 градусов.

Погода в Ростовской области

В воскресенье, 29 ноября, в ряде районов пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах будет гололедица. Скорость северо-восточного ветра в основном составит 7–12 метров в секунду, а утром и днём в Приазовье порывы достигнут 15–17 метров. Днём термометр покажет от -6 до -1 градуса.

Снег продолжится и на следующий день, 30 ноября. Дороги останутся скользкими. Ночью может похолодать до -8...-3 градусов, при прояснениях ударит мороз до -12. Днём станет немного теплее: около -7...-2.

В первый день декабря ночью и утром снова выпадет небольшой снег, но днём он прекратится. Гололедица сохранится. Столбик термометра покажет до -15 градусов ночью (в основном от -9 до -4), а днем - от -7 до -2.

Прогноз для Ростова-на-Дону

В отличие от общего прогноза, в донской столице не ожидается в эти дни существенных осадков. Порывы ветра не превысят 15 метров в секунду, а температура с приближением декабря будет опускаться всё ниже. Если 29 числа днем может быть еще -1 градус (минимум - до -3), то 30-го ноября и 1 декабря будет уже до -4. По ночам ударят морозы до -8 градусов.