Новости Ростовской области 29 ноября: БПЛА, бензин, отопление, ДТП, погода
Ночная атака беспилотников ВСУ на Ростовскую область обошлась без последствий на земле. В самом Ростове продолжается устранение коммунальных аварий.
Донская столица отмечает важную историческую дату, связанную с первым освобождением от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, синоптики предупреждают о морозной погоде и гололедице в воскресенье. Главные новости региона — в подборке rostov.aif.ru.
Ночная атака: свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожено над Ростовской областью, пострадавших нет
В ходе отражения воздушной атаки ночью 28 ноября силы ПВО ликвидировали более 80 беспилотных летательных аппаратов врага. Основной удар пришёлся на Новошахтинск, а также на восемь районов области: Боковский, Верхнедонской, Каменский, Красносулинский, Миллеровский, Усть-Донецкий, Чертковский и Шолоховский.
По предварительным данным, информации о пострадавших или разрушениях на земле не поступало — сведения уточняются. Губернатор Юрий Слюсарь напомнил, что в регионе по-прежнему действует запрет на фото- и видеосъёмку беспилотных атак, а также на публикацию таких материалов в интернете.
Тепло вернулось: в 62 домах Ростова восстановили отопление и горячую воду после ремонта на Ленина
В Октябрьском районе Ростова-на-Дону коммунальщики завершили устранение дефекта на участке теплотрассы по проспекту Ленина. Как сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная, подача отопления и горячей воды возобновлена в 62 МКД.
Напомним, коммунальная авария произошла 28 ноября: без тепла и горячей воды остались жители домов на проспектах Ленина и Михаила Нагибина, а также на улицах Нансена, Шеболдаева и Ярослава Галана. Ремонтные работы на сетях полностью завершены.
ДТП в Ростове: легковушка вылетела с дороги и рухнула к стене жилого дома, водитель госпитализирован
В Ростове-на-Дону произошла авария в районе пересечения переулка Семашко и улицы Донской. Легковой автомобиль потерял управление, вылетел за пределы проезжей части и упал вниз, оказавшись у стены жилого дома.
В результате происшествия пострадал водитель — его доставили в медицинское учреждение на машине скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Четыре машины и пострадавший подросток: в Ростове произошло массовое ДТП
Утром 28 ноября в Октябрьском районе Ростова-на-Дону столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным Госавтоинспекции, 24-летний водитель «Фольксваген Поло» двигался по улице Оганова и в районе дома № 112 начал перестроение в соседнюю полосу. Не убедившись в безопасности манёвра, он допустил столкновение с «Датсуном».
От удара «Фольксваген» отбросило на встречные «Ладу Гранту» и «Опель Корса». В результате аварии пострадал 12-летний пассажир автомобиля «Опель».
Средние цены на топливо в Ростовской области 29 ноября 2026
АИ-92: 77.48 руб./л
АИ-95: 85.15 руб./л
АИ-98: 119.55 руб./л
Дизельное топливо: 77.73 руб./л
Фактическая стоимость топлива на конкретных автозаправочных станциях может варьироваться.
85 лет первому освобождению Ростова: глава города Скрябин напомнил о подвиге предков
Сегодня, 29 ноября, Ростов-на-Дону отмечает 85 годовщину со дня первого освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Глава города Александр Скрябин обратился к ростовчанам, подчеркнув, что дома, памятники и улицы хранят память о подвиге предков.
Символична история улицы Малюгиной: до войны Татьяна Малюгина преподавала в Ростовском институте сельскохозяйственного машиностроения, а 28 ноября 1941 года встретила свой последний бой командиром санитарного взвода полка народного ополчения, перевязывая раненого бойца.
Она получила несколько ранений и не дожила до первого освобождения города, но её имя навсегда стало частью Ростова — как и имена героев улиц Малиновского, Варфоломеева, Скачкова, Оганова и Текучёва. «Ростов помнит! Ростов благодарен!» — заключил глава города.
Мороз и гололедица: погода в Ростове и области 29 ноября
В воскресенье, 29 ноября, в Ростовской области сохранится морозная погода. В Ростове-на-Дону ожидается переменная облачность без существенных осадков: утром столбики термометров опустятся до −1...-4 градусов, днём мороз ослабеет до −1...-3. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, из-за чего ощущаемая температура окажется на 3–5 градусов ниже.
По области утром прогнозируется от −1 до −6, при прояснениях местами до −8, днём — от −1 до −6. В отдельных районах пройдут слабый снег и мокрый снег, на дорогах образуется гололедица. Осадки наиболее вероятны на юго-западе, прежде всего в Приазовье, а также в южных и восточных районах. Порывы ветра днём местами усилятся до 14 м/с.