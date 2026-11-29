26 ноября в Ростове прошёл одиннадцатый по счёту фестиваль «Быть добру на Дону». В этом году событие объединило студентов из десяти средних специальных учебных заведений региона, которые представили свои таланты в самых разных жанрах.



В фестивале приняли участие творческие коллективы и индивидуальные исполнители из ведущих ссузов Дона. В числе участников Донской педагогический колледж, Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления, Ростовский-на-Дону автодорожный колледж, Ростовский колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий«, Ростовский индустриально-полиграфический техникум, Шахтинское училище № 36, Ростовский колледж водного транспорта, Ростовский базовый медицинский колледж, Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма «Сократ», а также другие учебные заведения области.



Конкурсная программа была насыщенной. Студенты продемонстрировали вокальные, хореографические и литературно-музыкальные номера. Особое внимание жюри и зрителей привлекла номинация «Проекты», в рамках которой участники представили экскурсии по достопримечательностям донского края.

Фото: АиФ-Ростов/ Наина Тищенко

Важным событием фестиваля стало вручение специальной награды от «Аргументы и Факты-Ростов». Впервые была учреждена отдельная номинация — «В фокусе добра: истории, которые хочется рассказать». Диплом в этой номинации получил Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления. Этот же коллектив стал обладателем Гран-при фестиваля.



Выдающиеся участники мероприятия были отмечены благодарственными письмами организаторов.



«Мы живём на донской земле, и мы должны помнить свои корни, помнить наши традиции и культуру. Очень рада, что наша молодёжь интересуется своей историей», — отметила член жюри Елена Кулакова.



Помимо концертной программы, гости и участники фестиваля могли посетить тематическую выставку декоративно-прикладного творчества. В экспозиции были представлены работы из папье-маше, изделия из кожи, картины и многое другое. Созданию особой атмосферы праздника способствовали волонтёры: гостей встречали девушки в казачьих костюмах, которые проводили для всех желающих викторины на знание истории и культуры казачества.



Фестиваль стал важным событием для сохранения культурного наследия и патриотического воспитания подрастающего поколения.