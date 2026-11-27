Во Дворце культуры «Ростсельмаш» прошёл третий Фестиваль творческих коллективов художественной самодеятельности территориальных общественных самоуправлений (ТОС) «Цветы солнца». По словам организаторов, мероприятие проводят с целью развития активности жителей, укрепления связей между соседями и распространения полезного опыта.

В этом году фестиваль приурочили к Году единства народов России, а также к 195-летию со дня рождения городского головы Андрея Байкова. Мероприятие вышло на межмуниципальный уровень: большой праздничный концерт подготовили 12 ТОС и 22 коллектива художественной самодеятельности донской столицы и других муниципалитетов Ростовской области, в том числе Мясниковского, Аксайского, Багаевского районов.

Приветственный адрес участникам фестиваля «Цветы солнца» направил глава Ростова Александр Скрябин.

«ТОС — это не просто форма самоорганизации граждан, а живая сила нашего города: именно вы первыми видите проблемы дворов и улиц, находите решения и объединяете соседей ради общего дела. Ваша работа — это реальный вклад в развитие Ростова-на-Дону, в создание комфортной и дружелюбной городской среды», — было сказано в приветственном адресе.

В основу репертуара исполнителей легли национальные песни и танцевальные номера различных народностей, которые проживают на Дону. В числе организаторов мероприятия — Городская общественная организация «Ростовская-на-Дону Ассоциация территориальных общественных самоуправлений» (ГОО «РАТОС») и Общественная палата Ростова.

Фото: АиФ-Ростов/ Антонина Юрьева

Кроме того, комплексную поддержку в организации мероприятия оказала администрация Ростова: предоставила площадку для проведения, обеспечила информационное сопровождение.

«Популяризация ТОС как института самоорганизации, сплочение сообщества, стимулирование инициатив, обмен опытом, развитие компетенций, в том числе творческих, укрепление взаимодействия с властью и формирование позитивного имиджа ТОС, всё это является сегодня целью проведения фестиваля ТОС в Ростове-на-Дону», — отметил начальник отдела по связям с общественными объединениями администрации Ростова Константин Васильцов.

Фестиваль, который проводится уже в третий раз, стал традиционным и знаковым событием в культурной жизни донской столицы.

По словам председателя территориального общественного самоуправления № 2 Советского района Ростова Андрея Ветренко, в фестивале «Цветы солнца» представлена самодеятельность лучших коллективов и исполнителей города.

«Здесь присутствует много зрителей, участников, волонтёров. Все места заняты. Концертная программа включает больше тридцати номеров запланировано, причём был предварительный отбор. Я думаю, что все получили удовольствие от этого мероприятия. Планируем продолжать проводить фестиваль ежегодно», — отметил Андрей Ветренко.

Участники мероприятия сошлись во мнении, что, выступив в роли своеобразного «ледокола», инициаторы фестиваля задали новый вектор развитию движения ТОС. Их успешный опыт вполне может стать ярким примером для масштабирования подобных практик в соседних районах и на уровне всего региона.