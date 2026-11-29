Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь вместе с ветеранами, военнослужащими и юнармейцами почтил память освободителей Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков.

Как подчеркнул глава региона, освобождение Ростова-на-Дону 85 лет назад стало знаковым событием: это было первое крупное поражение вермахта и одна из самых первых успешных наступательных операций Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Именно Ростовская наступательная операция 1941 года разрушила планы противника по прорыву на Кавказ.

Первая оккупация донской столицы, продлившаяся всего восемь дней, вошла в историю под названием «кровавая неделя». Столкнувшись с жестокостью захватчиков, местные жители плечом к плечу с бойцами Красной Армии оказали врагу достойное сопротивление. Многие защитники города отдали свои жизни, и сегодня их героизм увековечен в названиях улиц и памятных мест Ростова.



По традиции в этот важный для всех ростовчан день губернатор возложил цветы к мемориалу «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе.



«Вечная память и слава героям Отечества!» — написал Юрий Слюсарь.