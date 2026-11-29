В ночь на 29 ноября силы ПВО отразили воздушный налёт врага на Ростовскую область. В результате уничтожено свыше 80 БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

География сбитых целей охватила Новошахтинск и восемь муниципальных районов региона: Боковский, Верхнедонской, Каменский, Красносулинский, Миллеровский, Усть-Донецкий, Чертковский и Шолоховский.



По состоянию на данный момент сведений о пострадавших среди населения или разрушениях на земле не зафиксировано. Данные продолжают уточняться.



Глава региона Юрий Слюсарь напомнил, что в Ростовской области сохраняется запрет на фото- и видеосъёмку отражения беспилотных атак, а также на распространение подобных материалов в интернете.