За минувшие сутки, 28 ноября, сотрудники ГУ МЧС России по Ростовской области реагировали на 18 происшествий различного характера.

Как сообщает ведомство, пожарные расчёты выезжали на тушение девяти возгораний техногенного характера. Обошлось без пострадавших и погибших.

Кроме того, спасатели привлекались к ликвидации последствий восьми дорожно-транспортных происшествий и оказывали помощь при одном инциденте на водном объекте. К сожалению, в последнем случае не обошлось без жертв — один человек погиб.

Всего к выполнению задач в течение суток привлекались 76 человек личного состава и 19 единиц специальной техники.