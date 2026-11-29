Утром 28 ноября в донской столице, на улице Вити Черевичкина в районе дома № 22, произошла авария, в которой травмы получили два человека.

По предварительным данным Госавтоинспекции региона, водитель автомобиля Hyundai Solaris на нерегулируемом перекрёстке не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen Golf. В результате столкновения Hyundai отбросило на опору дорожного знака, после чего машина перевернулась на бок.

Пострадали 51-летний водитель и 18-летний пассажир, находившиеся в салоне Hyundai Solaris. Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.