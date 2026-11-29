Утром 28 ноября на улице Оганова в Октябрьском районе Ростова произошла авария с участием четырёх легковых автомобилей.

По данным Госавтоинспекции, 24-летний водитель Volkswagen Polo в районе дома № 112 начал перестроение в соседний ряд, не убедившись в безопасности манёвра, что привело к столкновению с автомобилем Datsun.

От силы удара немецкую иномарку отбросило на встречную полосу, где она протаранила двигавшиеся навстречу «Ладу Гранту» и Opel Corsa.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в результате ДТП травмы получил 12-летний ребёнок, находившийся в салоне автомобиля «Опель» в качестве пассажира.