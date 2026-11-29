В воскресенье, 29 ноября, на стадионе «Ростов-Арена» состоится матч 16-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором ФК «Ростов» примет «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 15:15.

Согласно информации с официального сайта донского клуба, спрос на билеты высокий, организаторы могут рассчитывать на массовую поддержку трибун. Единственным фактором, способным скорректировать посещаемость, остаётся прогноз синоптиков, обещающий минусовую температуру и снегопад.

К матчу «Краснодар» подходит с четвёртого места в турнирной таблице. После 15 туров в их активе семь побед, шесть ничьих и два поражения при разнице мячей 26:19.

«Ростов» занимает шестую строчку, набрав 22 очка (шесть побед, четыре ничьи, пять поражений, разница мячей 21:19).