В ночь на 29 ноября в Ростовской области сбили более 80 беспилотников ВСУ, а всего над регионами страны военные уничтожили 1017 БПЛА. Рассказываем, как прошла ночь 29 ноября.

Атака на Ростовскую область

Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, за ночь в Ростовской области сбили больше 80 вражеских беспилотников. Противник снова пытался нанести удар на северные территории региона, атаковав Новошахтинск и Боковский, Верхнедонской, Каменский, Красносулинский, Миллеровский, Усть-Донецкий, Чертковский, Шолоховский районы.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — уточнил Слюсарь.

Девять часов тревоги

Как следует из сообщений в официальном приложении МЧС России, беспилотная опасность была объявлена на севере региона накануне вечером — в 20:02 мск. Во время действия этого режима гражданам необходимо покинуть улицы и укрыться в помещениях без окон.

В 02:56 мск в регионе объявили ракетную опасность, людям рекомендовали спуститься в ближайшее укрытие — подвал или подземный паркинг. В 03:14 объявили отбой. Тем временем беспилотная опасность действовала до самого утра, отбой был дан в 05:15 мск.

Атаки на другие регионы

Ночная атака беспилотников затронула 20 российских регионов. По данным Минобороны, за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 1017 украинских беспилотников самолетного типа над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом, Татарстаном и Крымом.

В Воронежской области, по словам губернатора Александра Гусева, сбили 29 дронов. Огонь из-за падения обломков уничтожил частный дом. В одном из муниципалитетов на юге региона четырем жителям понадобилась помощь медиков из-за перенесенного стресса.

В Пензенской области беспилотник врезался в жилой дом. Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что пострадала женщина.

В Самарской области ВСУ ночью пытались атаковать промышленные предприятия. Губернатор Вячеслав Федорищев уточнил, что сбито более 20 беспилотников, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В сторону Московского региона с 17:00 28 ноября до 7:00 29 ноября летели 542 беспилотника. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Большую часть дронов сбили на дальних подступах, 105 уничтожены на подлёте к столице.

Ограничения в аэропортах

В ночь на 29 ноября Росавиация вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в ряде аэропортов страны.

Вечером 28 ноября ограничения коснулись Калуги (Грабцево), Волгограда, Пензы, Саратова (Гагарин), а также московских аэропортов Внуково и Шереметьево. В столичных гаванях рейсы принимали и отправляли по согласованию с соответствующими органами, однако были возможны корректировки в расписании.

Уже в ночные часы 29 ноября ограничения дополнительно ввели в Самаре (Курумоч), Бугульме, Казани, Нижнекамске (Бегишево) и Ульяновске (Баратаевка).

К утру работа аэропортов начала восстанавливаться. В 04:55 сняли ограничения в Пензе и Саратове, в 05:18 — в Волгограде, а в 05:53 — в Самаре и Ульяновске.

К 06:57 возобновили приём и выпуск рейсов во Внукове, Калуге и Шереметьеве. Последними, в 07:03, ограничения были сняты в Бугульме, Казани и Нижнекамске. Все введённые меры применялись исключительно для обеспечения безопасности полетов.