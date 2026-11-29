Власти донской столицы планируют устранить проблему затопления трамвайных путей, о чём сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Поводом для принятия мер стало происшествие 19 ноября: во время сильного ливня уровень воды на отдельных участках путей превысил 10 сантиметров, что вынудило временно остановить движение трамваев.

Как пояснил руководитель городского департамента транспорта Александр Лисичкин, до конца текущего года проблема будет решена на двух наиболее уязвимых перекрёстках: переулка Доломановского с улицей Максима Горького, а также улицы 1-й Конной Армии с улицей Текучёва.

По словам чиновника, эти зоны являются критическими, поскольку затапливаются даже при непродолжительных осадках. Технические решения для устранения этой неполадки уже найдены, что позволит избежать сбоев в трамвайном сообщении даже во время небольшого дождя.

Кроме того, специалисты выявили и другие проблемные участки, страдающие от подтоплений во время дождей. В следующем году, при условии выделения необходимого финансирования, там также проведут работы по подъёму трамвайных путей.