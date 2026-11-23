Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на уголовное дело о нарушении прав жителей аварийного многоквартирного дома в Цимлянске. Он поручил ускорить расследование и доложить о мерах, которые принимаются для защиты жильцов.

Поводом стала публикация в соцсетях о состоянии здания 1984 года постройки на улице Морской: в доме появились трещины в фундаменте, протекает крыша, а подвал затоплен. При этом управляющая компания в одностороннем порядке расторгла договор обслуживания, и здание осталось без присмотра.

Уголовное дело расследуется с января 2026 года. В мае Бастрыкин уже запрашивал доклад о ходе следствия у тогдашнего руководителя следственного управления СК России по Ростовской области Аслана Хуаде.

Теперь поручение ускорить расследование и представить информацию о мерах по защите прав жильцов направлено исполняющему обязанности руководителя регионального управления СК Станиславу Ковалеву. Контроль за исполнением возложен на центральный аппарат Следственного комитета.