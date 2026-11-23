В Ростовской области выставили на продажу готовый бизнес по производству хлебобулочных изделий. Объявление появилось на популярной площадке объявлений в ноябре.

Производство расположено в посёлке Зимовники, на улице Дорожной, дом 2Д, и занимает 475 квадратных метров. Стоимость комплекса — 15 миллионов рублей.

В состав лота входят:

здание пекарни — двухэтажное, где размещается весь процесс выпечки;

три гаража — под служебный транспорт, оборудование или дополнительные складские нужды;

склад — для хранения ингредиентов и готовой продукции;

котельная — обеспечивает комплекс теплом;

дизельная электростанция — гарантирует работу даже при перебоях с электроснабжением;

офис — помещение для административного персонала.

К комплексу подведены все необходимые коммуникации: газопровод среднего давления, электроснабжение мощностью 380 кВт и канализация через септик.

Такой производственный комплекс подойдёт не только для выпечки хлеба и сдобы — помещения можно переоборудовать под любое другое пищевое производство.