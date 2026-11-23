В Целинском районе Ростовской области остановили водителя, который сел за руль в состоянии опьянения. Теперь нарушителю придётся отвечать и по административной, и по уголовной статье. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Инцидент произошёл в селе Хлеборобное. Правоохранители остановили подозрительный «Ниссан» и сразу обратили внимание на состояние водителя. Выяснилось, кроме того, что прав на управление транспортом у мужчины нет.

«В ходе выяснения обстоятельств установили, что водитель находится в состоянии опьянения, а также лишён права управления», — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.

В отношении лихача составили материалы по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ и статье 264.1 УК РФ. Машину поместили на спецстоянку, водителя задержали до судебного заседания.