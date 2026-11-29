В Донецке Ростовской области сотрудники полиции выявили мужчину, укравшего продукты из пункта сбора помощи для бойцов специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД.

Инцидент произошёл в одном из местных магазинов. Злоумышленник забрал продукты, оставленные покупателями в специальной корзине для волонтёрской акции.

Организаторы сбора помощи предали этот случай огласке в соцсетях, призвав владельцев других торговых точек усилить контроль за сохранностью грузов.

Правоохранители отреагировали на публикацию. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель, ранее уже имевший судимость.

Мужчина полностью возместил причинённый ущерб и получил от полиции предостережение.