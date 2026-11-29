С 1 июля 2027 года общая сумма за коммунальные услуги в Ростовской области может увеличиться в среднем не более чем на 11,9%. В первом полугодии тарифы останутся на текущем уровне. Такие данные содержатся в распоряжении правительства РФ, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Указанный индекс в 11,9% — средний по региону. Он ограничивает общий рост стоимости услуг по отоплению, водоснабжению, газу, электричеству, водоотведению и вывозу мусора. Это не означает, что каждая отдельная услуга подорожает ровно на эту величину. Итоговая сумма в квитанции конкретного домохозяйства будет зависеть от фактического объёма потребления и набора подключённых ресурсов.

Ранее региональная служба по тарифам озвучивала прогнозы по удорожанию отдельных ресурсов с июля 2027 года. Ожидается, что тариф на электроэнергию для населения вырастет на 14,4%, оптовая цена на газ — на 10,4%, а стоимость его транспортировки — на 12,4%. Тепловая энергия может подорожать на 10,2%, водоснабжение — на 9,4%, а водоотведение — на 9%.