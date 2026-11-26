Бывшего командира отделения патрульно-постовой службы полиции отдела МВД по Белокалитвинскому району обвиняют в превышении должностных полномочий с применением пытки. Уголовное дело направлено в суд.

По данным следственного управления СК России по Ростовской области, инцидент произошёл в декабре 2025 года. Обвиняемый вместе с коллегами применил насилие к троим молодым людям, которых доставили в отдел полиции. Последним причинили телесные повреждения. Как полагает следствие, сотрудники рассчитывали таким образом получить от них признательные показания в применении насилия в отношении представителя власти.

Дело в отношении остальных участников выделили в отдельное производство. По ходатайству следователя суд отправил обвиняемого под домашний арест. Материалы передали в суд для рассмотрения по существу.