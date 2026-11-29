Дорожные службы проводят непрерывную противогололёдную обработку на всём протяжении федеральной трассы М-4 «Дон», включая участок в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

Для обеспечения безопасности на дороги вывели 50 единиц спецтехники. На обработку полотна уже израсходовано 645 тонн пескосоляной смеси.

В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на погодные условия, движение транспорта осуществляется в штатном режиме. Ситуация на трассе находится под постоянным контролем дорожных служб, в том числе с помощью систем спутникового мониторинга.