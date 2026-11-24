В администрации Ростова прошла коллегия, посвящённая подготовке коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду. Ключевым вопросом повестки стала заготовка и применение противогололёдных материалов.

Глава Ростова Александр Скрябин вобратил внимание участников на особенности климата в донской столице: погода в межсезонье и в начале зимы здесь крайне переменчива. Днём может держаться плюсовая температура и идти дождь, а уже к ночи — ударить морозы. Тогда на дорогах, тротуарах и лестницах образуется наледь.

Именно такие перепады через ноль, по оценке городских властей, представляют наибольшую опасность для участников дорожного движения и пешеходов. Влага, скопившаяся на покрытии за день, при резком похолодании превращается в тонкую ледяную плёнку, которую водитель или пешеход нередко замечает слишком поздно. Поэтому задача коммунальных служб — работать максимально оперативно.

«Важно заранее подготовиться к борьбе с зимней непогодой на наших дорогах и улицах», — подчеркнул Александр Скрябин. Он поставил перед профильными подразделениями задачу обеспечить готовность сил и средств до наступления устойчивых холодов.



О ходе заготовки противогололёдных материалов доложил заместитель главы по ЖКХ Станислав Марченко. По его данным, на сегодняшний день комбинаты благоустройства Ростова-на-Дону закупили порядка 5 тысяч тонн реагентов. Этот объём сформирован как стартовый запас: по мере расходования и в зависимости от прогноза погоды он будет пополняться дополнительно.

Параллельно запасы противогололёдных материалов формируют управляющие компании — именно они отвечают за содержание придомовых территорий. Департаменту ЖКХ и администрациям районов города поставлена задача держать этот процесс на контроле, чтобы дворы обрабатывались и убирались своевременно.

Комбинат благоустройства Железнодорожного района установит 30 пластиковых ёмкостей для противогололёдных материалов на улице Пушкинской, в переулке Соборном и на Соборной площади. У дворника реагент должен быть под рукой, чтобы он мог оперативно обработать пешеходную дорожку, ступени или подход к остановке. Участки выбраны не случайно: это зоны с высокой пешеходной нагрузкой, где ежедневно проходят тысячи горожан и гостей донской столицы.

Власти подчёркивают: обработка улиц Ростова-на-Дону противогололёдными материалами — мера, напрямую влияющая на безопасность и комфорт горожан в зимний период. Главная задача: не допустить образования льда либо быстро устранить уже имеющийся.