На коллегии в Ростове-на-Дону обсудили заготовку и применение противогололёдных материалов. Комбинаты благоустройства уже закупили порядка 5 тысяч тонн реагентов, сообщил заместитель главы города по ЖКХ С. В. Марченко. Запасы будут пополняться по мере необходимости.

Запасы реагентов делают и управляющие компании. Департаменту ЖКХ и районам поручено контролировать этот процесс, чтобы дворы убирались своевременно.

Кроме того, комбинат благоустройства Железнодорожного района установит 30 пластиковых ёмкостей для противогололёдных материалов на Пушкинской улице, в Соборном переулке и на Соборной площади. Это позволит дворникам оперативно обрабатывать пешеходные дорожки.