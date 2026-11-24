Арбитражный суд Ростовской области отказался снимать арест с морского судна Sea Princess, принадлежащего компании Sea Princess Marine Ltd с Маршалловых Островов. Обеспечительные меры суд принял по заявлению ООО «Ростовский морской мультимодальный порт». Как посчитал суд, без ареста судно может покинуть российскую юрисдикцию, и тогда исполнить будущее судебное решение будет затруднительно. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Sea Princess под флагом Палау стоит у причала № 63 Ростовского морского мультимодального порта на улице 1-й Луговой. Арест наложили 3 ноября как предварительную обеспечительную меру — до предъявления основного иска.

Владелец судна, Sea Princess Marine Ltd, попросил отменить арест. Но суд установил: компания не предоставила встречного обеспечения — не внесла деньги на депозит суда, не представила банковскую гарантию или поручительство. Ссылку на отсутствие средств для этого суд достаточным основанием не признал.

В определении также отмечается, что иностранная компания не ведёт хозяйственную деятельность в России и не имеет здесь имущества, кроме самого судна. По оценке суда, Sea Princess может в любой момент покинуть российскую юрисдикцию, что создаст риск невозможности исполнения будущего решения.