Объём реализации продукции АО «Меринос» — одного из крупнейших российских производителей ковров и ковровых изделий — по итогам января—сентября 2026 года сократился на 50,3%: с 1,05 млрд до 521,6 млн рублей. Данные содержатся в материалах администрации Ростова-на-Дону об итогах социально-экономического развития города.

В администрации падение продаж связывают со снижением покупательского спроса, которое давит и на прибыль предприятия. Свою продукцию компания поставляет на российский рынок и в Белоруссию.

Помимо готовых ковров, предприятие выпускает полипропиленовые нити, используемые в ковровом производстве. Производственная мощность фабрики достигает около 5 млн квадратных метров изделий в год.