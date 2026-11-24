В Ростовской области, несмотря на рост обеспеченности медицинскими кадрами, проблема нехватки квалифицированных специалистов в здравоохранении остаётся актуальной. Это следует из материалов к заседанию правительства региона о реализации кадровой политики в сфере здравоохранения.

По данным документа, обеспеченность врачами, работающими в медорганизациях области, участвующих в территориальной программе госгарантий, увеличилась с 34,5 человека на 10 тысяч населения в 2024 году до 35,6 в 2026 году. Обеспеченность средним медицинским персоналом выросла с 82,9 до 83,2 человека на 10 тысяч населения.

Вместе с тем в отчёте отмечается: недостаточная обеспеченность квалифицированными специалистами сохраняет актуальность, в том числе из-за слабой закрепляемости кадров на рабочих местах. Для преодоления дефицита областное министерство здравоохранения разрабатывает концепцию кадровой политики и прорабатывает дополнительные меры нематериального стимулирования, которые помогут привлечь и закрепить медицинских специалистов в государственных медорганизациях региона.