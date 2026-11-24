Экспертиза одобрила проект строительства завода по производству изделий из минеральной ваты в Красном Сулине. Документацию утвердили в середине ноября 2026 года, информация опубликована на портале ГИС ЕГРЗ.

Положительное заключение выдало московское ООО «Проммаш тест экспертиза». Дата заключения — 17 ноября, сведения в реестр внесли на следующий день, 18 ноября. Проектную документацию подготовили две компании из Волгограда и Санкт-Петербурга. Застройщиком выступает ООО «Завод Техно».

Напомним, в ноябре 2025 года губернатор посетил площадку в Красном Сулине. Тогда сообщалось, что в 2026 году на территории завода начнут работать ещё два производства: по выпуску теплоизоляции из каменной ваты и экструзионного пенополистирола. Объём инвестиций оценили в 7,3 млрд рублей.

Кроме того, после запуска двух новых заводов число занятых на предприятиях компании в Красном Сулине практически удвоится.

К 2025 году на промплощадке уже действовали два предприятия — по выпуску каменной ваты и субстратов для сельского хозяйства. Мощность первого — 1,7 млн кубометров утеплителя, второго — 160 тысяч кубометров в год субстратов из минеральной ваты для выращивания овощей в теплицах.