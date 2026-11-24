Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит апелляционную жалобу на приговор по делу о жестоком обращении с животным. Заседание назначено на 24 ноября 2026 года. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов региона.

«Приговором суда назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 250 часов», — говорится в сообщении.

Ранее мировой судья судебного участка № 8 Октябрьского судебного района Ростова-на-Дону признал местного жителя виновным по ч. 1 ст. 245 УК РФ. Приговор вынесли 21 октября 2026 года. Осуждённый подал апелляционную жалобу, которую теперь предстоит рассмотреть районному суду.