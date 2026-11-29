Матч 16-го тура Российской Премьер-лиги между ФК «Ростов» и «Краснодаром» 29 ноября завершился вничью — 1:1. На гол Олакунле Олусегуна гости ответили точным ударом с пенальти в исполнении Лукаса Оласы. Рассказываем, как прошла игра.

Южное дерби на «Ростов-Арене» прошло при довольно скромной посещаемости — трибуны заполнились примерно на четверть. Перед началом встречи защитнику хозяев Умару Сако вручили памятный приз за сотый матч в футболке ростовского клуба.

Первый тайм: борьба без голов на тяжелом газоне

Стартовые минуты прошли в жесткой борьбе, которую усугубляло состояние поля. Футболисты играли при минусовой температуре, а из-под бутс вылетали куски дерна.

Уже на 9-й минуте Сако получил жёлтую карточку за фол на Джоне Кордобе, что вызвало недоумение у самого защитника. До перерыва арбитр Андрей Прокопов успел предъявить еще четыре «горчичника»: на 38-й минуте Воробьёву (за игру шипами в ногу Прохину), на 40-й — Чистякову (за фол на Кордобе), а в компенсированное время — Кристиану и Сулейманову за неспортивное поведение.

Несмотря на обилие единоборств, моменты возникали. На 20-й и 26-й минутах Сулейманов дважды опасно пробивал с левого края штрафной, но голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев оба раза выручал свою команду. По показателю ожидаемых голов (xG) хозяева имели небольшое преимущество: 0,54 против 0,42.

Второй тайм: гол Олусегуна и спорный пенальти

На 55-й минуте тренер “быков” Мурад Мусаев провел тройную замену, выпустив на поле Пальцева, Черникова и Оздоева. Однако счет открыли ростовчане. На 63-й минуте быстрая контратака хозяев завершилась тонким пасом Ланговича на Олусегуна, который в упор протолкнул мяч мимо вратаря носком правой ноги — 1:0. Для нигерийца этот гол стал особенным, так как он поразил ворота своей бывшей команды.

На 69-й минуте «Краснодар» заработал пенальти: после подачи с углового мяч попал в руку Умару Сако. Арбитр пригласил игроков к монитору VAR, после чего указал на точку. Интересно, что Кордоба отказался бить пенальти, и мяч взял Лукас Оласа. На 72-й минуте он уверенно развел мяч и вратаря по разным углам, оформив 1:1.

Штурм «быков» и зимняя пауза

В оставшееся время «Краснодар» большими силами пошел вперёд, пытаясь вырвать победу ради сохранения интриги в чемпионской гонке. Гости зарабатывали угловые и штрафные, но оборона «Ростова» во главе с вратарем Петровым выстояла.

Напряжение вылилось в очередные жёлтые карточки: на 83-й минуте за фол против Батчи был наказан Прохин, на 86-й — Мелёхин, а на 90-й «горчичник» получили Кордоба и главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

К основному времени второго тайма было добавлено пять минут, но счёт так и не изменился.

Итоговая ничья — 1:1. Команды уходят на зимний перерыв: «Ростову» предстоит сохранить набранный ход и беспроигрышную серию, а «Краснодару» — разобраться, как реже терять очки в борьбе за чемпионство.

Губернатор об игре

Глава региона Юрий Слюсарь прокомментировал итог южного дерби. Он отметил, что, несмотря на холодную погоду, на трибунах была громкая поддержка, а на поле — упорная борьба. Матч посетил 20 161 зритель. Губернатор поблагодарил болельщиков и пожелал ростовским футболистам победы в следующей игре.