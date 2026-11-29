Главный архитектор Ростовской области Григорий Алексеев-Малахов выступил с инициативой разрешить строительство более высоких зданий в глубине кварталов исторического центра, пишет donnews.ru.

По его мнению, такой подход сохранит привычный облик улиц, но сделает проекты экономически выгоднее для застройщиков. Архитектор отметил, что текущие правила застройки ориентированы на архитектуру второй половины XIX века и игнорируют советский конструктивизм и модернизм. Например, действующие нормы запрещают характерное для того периода ленточное остекление фасадов, выходящих на улицу.

Алексеев-Малахов предложил гибкий подход к ограничению высоты: при проектировании следует учитывать ширину улицы, этажность соседних домов и видимость новостройки с улицы. Он добавил, что это позволит застройщикам возводить дополнительные этажи, в том числе мансардные.