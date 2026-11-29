Главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко подвел итоги южного дерби с «Краснодаром» (1:1) в 16-м туре Альфа-Банк РПЛ.

Встреча на «Ростов-Арене» завершилась вничью. В середине второго тайма главный арбитр Андрей Прокопов назначил одиннадцатиметровый за игру рукой со стороны защитника хозяев Умара Сако. Гости реализовали пенальти и сравняли счёт.

«Мы вели в счёте, пропустили необязательный гол. Рука отставлена — вопросов нет, это пенальти. Мы давили, забили красивый гол. Заработали очко. Провели достойную игру, есть удовлетворение», — приводит слова Кириченко корреспондент «Матч ТВ».

По словам Кириченко, тренерский штаб ростовчан готовился к матчу с особым вниманием к лидеру атак «Краснодара» Джону Кордобе. Он добавил, что главной задачей было не давать сопернику времени на поле и оказывать постоянное давление.

«Еще фактором был Кордоба — один из лучших игроков РПЛ. Он выигрывает борьбу, скидывает мячи. Хотели его нейтрализовать. Была обеспокоенность, когда он посадил двух центральных защитников на карточки. Но ребята справились», — отметил наставник.

Кириченко также признал, что погода в Ростове не сильно осложнила подготовку, но состояние газона доставило проблем обеим командам. Именно тяжелым полем тренер объяснил минимальное количество замен — в игре был задействован только Иван Комаров, вышедший вместо Тимура Сулейманова.

«В эту игру по такому полю сложно попасть. Здесь были важны рост, скорость. Никто не выпадал из игры. Выпускать игроков в центр поля не хотелось — все выглядели неплохо. На замене у нас не было ребят, которые бы помогли в единоборствах, в основном игровики», — пояснил Кириченко.

После 16 туров «Ростов» набрал 23 очка и занимает восьмое место в таблице. Уже 6 декабря дончане в гостях сыграют с воронежским «Факелом». Главный тренер подчеркнул, что команда едет исключительно за победой.