В Ростовской области во втором квартале 2026 года число уволенных работников превысило количество нанятых. На крупных и средних предприятиях региона работу покинули 55,6 тысячи человек, а новые места заняли 47,6 тысячи. Эти цифры привели аналитики на основе данных Росстата.

По абсолютному числу уволившихся и принятых на работу за этот период лидировали Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

По всей стране за апрель—июнь 2026 года уволились 2,53 млн человек, а устроились на работу 2,28 млн. Оба показателя оказались минимальными за последние шесть лет.

Наибольший разрыв между числом уволившихся и нанятых отметили в образовании, здравоохранении, торговле и энергетике. Большинство сотрудников покинули должности по собственному желанию, остальные расторгли договоры по соглашению сторон, из-за сокращения или по другим причинам. При этом в строительстве, сельском хозяйстве и гостиничном бизнесе число работников, наоборот, выросло.

Отметим, статистика учитывает только организации со штатом более 15 человек и сотрудников с официальными трудовыми договорами. Внешние совместители и исполнители по договорам ГПХ в расчёт не входят.