Оперативники ОБОП Управления уголовного розыска донского Главка МВД совместно с коллегами из Отдела полиции № 3 УМВД России по городу Ростову-на-Дону установили всех лиц, причастных к конфликту, произошедшему на минувших выходных в Кировском районе города.

Участники потасовки — молодые люди в возрасте от 23 до 38 лет и девушка 1995 года рождения. В отношении трёх граждан составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», остальных привлекут к ответственности после доставления в Отдел полиции. Проверка продолжается.

Напомним, несколько мужчин устроили драку в районе Табачки в центре Ростова-на-Дону накануне вечером. Видео с места происшествия появилось в соцсетях утром 22 ноября. После этого ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

«Выявлена публикация о драке в Кировском районе Ростова-на-Дону. Организована проверка. Выясняются личности участников конфликта, а также обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили в ведомстве.

После проверки примут решение в соответствии с законодательством.

Добавим, ранее в соцсетях также сообщали о разборках молодых людей в районе Станиславского, 41.