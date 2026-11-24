В Ростовской области расширяют меры поддержки семей с детьми. В преддверии Дня матери губернатор напомнил о действующих мерах.

Более 13 тысяч семей уже получили электронные сертификаты для новорождённых номиналом 20 тысяч рублей. Средства можно направить на приобретение детских товаров. Со следующего года планируется расширить их перечень с 88 до 104 позиций.

Молодым семьям при рождении третьего или последующего ребёнка в рамках нацпроекта «Семья» предоставляется единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей. Такую поддержку получили уже более 1,9 тысячи семей. Для беременных студенток предусмотрена выплата в размере 100 тысяч рублей.

Расширяется и сеть семейных многофункциональных центров, где услуги можно получить по принципу «одного окна». Такие центры уже работают в Ростове-на-Дону и Аксайском районе. С начала 2027 года приём граждан начнётся и в Батайске.