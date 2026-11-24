Памятник казакам, не вернувшимся с полей сражений, начал разрушаться в центре Ростова. На его состояние пожаловались горожане.

По информации ростовчан, опасения вызывает состояние постамента. Саму скульптурную группу нужно очистить. Кроме того, рядом с памятником неизвестные нарисовали граффити — и это тоже нужно убрать.

Власти пока эти жалобы не прокомментировали.

Памятник невернувшимся казакам — один из самых новых в Ростове. Его установили всего десять лет назад на пересечении улицы Московской и проспекта Будённовского.