Внеплановую проверку перевозчика, службы такси или эвакуационной организации в Ростовской области теперь инициируют после двух обращений о нарушениях в течение квартала. Соответствующие поправки в нормативные акты, регулирующие госконтроль в транспортной сфере, внесло донское правительство, сообщила заместитель губернатора, министр транспорта региона Алёна Беликова.

Поводом для инспекции станут минимум два сигнала о несоблюдении обязательных требований одним и тем же перевозчиком, поступившие в областной минтранс за квартал от граждан, организаций или органов власти. Аналогичный механизм распространили на легковое такси и спецстоянки, куда перемещают задержанный транспорт. Новые правила направлены на повышение прозрачности работы компаний и защиту прав пассажиров.

«Введенные изменения — это шаг к балансу между строгим контролем и поддержкой бизнеса. Жители получают инструмент оперативного реагирования на проблемы, а перевозчики — понятные и предсказуемые правила игры. Наша цель — сделать перевозки в регионе максимально безопасными и комфортными для всех», — подчеркнула Алёна Беликова.

Помимо оперативного реагирования на жалобы, в регионе закрепили трёхуровневую систему оценки рисков для автомобильного и городского электрического транспорта, а также дорожного хозяйства. Высокий риск присвоят перевозчикам, которые не исполнили предписание в срок или получили три и более жалоб за год. Средний риск — при полном или частичном исполнении предписания, а также при отсутствии нарушений во время последней проверки. Низкий риск освободит добросовестные компании от излишнего административного давления, если нарушений первых двух категорий за ними не числится.

Для бизнеса также ввели единый досудебный порядок обжалования решений и предписаний ведомства через портал «Госуслуги». Подать электронную жалобу на акт проверки можно в течение 30 дней, на предписание об устранении нарушений — в течение 10 рабочих дней. Обращения об изменении категории риска рассмотрят за пять рабочих дней, а общие жалобы — не позднее 15 рабочих дней. Исключение составят документы, содержащие гостайну: их по-прежнему нужно подавать лично на бумаге.