Шолоховским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



По версии следствия, 8 марта 2026 года обвиняемый находился в доме своего 70-летнего знакомого в поселке Низовой. Во время совместного распития спиртного между мужчинами возник конфликт, в ходе которого фигурант нанес знакомому не менее трех ударов ножом в спину. Потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник вывез тело в поле и частично присыпал его землей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан 54-летний местный житель.



По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемым заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.