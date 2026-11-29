В Ростове начали устанавливать новогоднюю ёлку, а в Донецке задержали мужчину, укравшего продукты из волонтерской корзины для участников СВО. Рассказываем, что еще произошло на Дону 29 ноября.

Помощь бойцам не дошла до адресата

В городе Донецке Ростовской области полицейские вычислили мужчину, который забрал продукты из пункта сбора помощи для участников СВО. Инцидент произошёл в одном из местных магазинов: злоумышленник вытащил продукты, оставленные покупателями в специальной корзине для волонтёрской акции. Организаторы сбора предали случай огласке в соцсетях и призвали владельцев других торговых точек усилить контроль за сохранностью грузов.

Правоохранители отреагировали на публикацию. Изучив записи с камер видеонаблюдения, они установили личность подозреваемого — 36-летнего местного жителя, ранее уже имевшего судимость. Мужчина полностью возместил ущерб и получил от полиции предостережение.

Южное дерби без победителя

На «Ростов Арене» 29 ноября состоялся матч 16-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром». Встреча завершилась ничьей — 1:1. Первый тайм прошёл без голов, хотя арбитр показал три жёлтые карточки хозяевам (Умар Сако, Дмитрий Чистяков, Тимур Сулейманов) и две — гостям (Дмитрий Воробьёв, Кристиан). На 62-й минуте Олакунле Олусегун открыл счёт, но на 71-й Мяс уверенно реализовал пенальти и сравнял результат. В добавленные пять минут команды голов не забили. По итогам матча «Ростов» получил пять предупреждений против трёх у «Краснодара».

Главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко подвёл итоги дерби.

«Мы вели в счёте, пропустили необязательный гол. Рука отставлена — вопросов нет, это пенальти. Мы давили, забили красивый гол. Заработали очко. Провели достойную игру, есть удовлетворение», — приводит его слова корреспондент «Матч ТВ».

Еще причинами неудачи наставник «желто-синих» назвал одного из лучших игроков РПЛ у соперников — Джона Кордобу, — и состояние газона, которое добавило проблем обеим командам.

После 16 туров «Ростов» набрал 23 очка и занимает восьмое место. Уже 6 декабря дончане в гостях сыграют с воронежским «Факелом».

Город готовится к праздникам

Тем временем в центре Ростова стартовал монтаж городской ёлки — возле парка имени Максима Горького. Рядом с ней устанавливают привычные для горожан световые конструкции, включая праздничную арку. Новогоднее дерево уже начали монтировать и напротив здания правительства Ростовской области.

Подготовка города к праздникам стала одной из ключевых тем недавнего совещания под руководством главы города Александра Скрябина. Градоначальник поручил завершить монтаж всего праздничного оформления на улицах до 5 декабря. Особое внимание уделили санитарному состоянию города: Скрябин подчеркнул, что новогодняя атмосфера невозможна без чистоты, и поставил перед главами районов и департаментом ЖКХ задачу обеспечить качественную и бесперебойную уборку улиц в праздничные дни.