В ближайшее время парк общественного транспорта Ростова-на-Дону пополнят 30 новых автобусов Минского автомобильного завода (МАЗ). Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Новые машины низкопольные, оснащены системами кондиционирования, отопления и видеонаблюдения, а также адаптированы для маломобильных пассажиров. Они будут курсировать по маршрутам № 21, 45, 49, 63 и 77.

Для разгрузки центра города и ускорения движения общественного транспорта на выделенных полосах установили камеры фотовидеофиксации. Они позволят контролировать соблюдение правил проезда другими участниками движения.

Всего в этом году муниципальный автопарк Ростова получил 90 новых автобусов. В следующем году аналогичное обновление техники запланировано для Таганрога и других муниципалитетов области. Развитие партнерства с Минским автомобильным заводом, по словам губернатора, обсуждалось на недавней встрече с представителями Республики Беларусь.