Вечером 28 ноября в донской столице медики оказали экстренную помощь роженице по пути в больницу, сообщает пресс-служба минздрава Ростовской области.

В 21:44 на подстанцию № 10 городской больницы скорой медицинской помощи поступил вызов к 27-летней женщине с начавшимися схватками. На место выехала бригада в составе фельдшеров Александры Нитецкой, Софии Пережигиной и водителя Виталия Шестакова.

Во время транспортировки в роддом у пациентки отошли воды, и роды начались преждевременно. Медицинские работники оперативно оказали необходимую помощь, и в машине скорой помощи на свет появился здоровый мальчик весом 3500 граммов и ростом 51 см. Мать и новорождённый были успешно доставлены в родильный дом.

Для фельдшера Софии Пережигиной, чей стаж работы в скорой помощи составляет семь лет, это уже вторые роды, принятые на вызове. Её коллега Александра Нитецкая работает в службе три года и столкнулась с подобной ситуацией впервые.