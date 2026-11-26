Зима в Ростове-на-Дону может оказаться теплее климатической нормы, но с большим количеством осадков, говорится в сообщении в телеграм-канале «Яндекс.Погода».

По данным метеорологов, зима в Ростове-на-Дону и Волгограде прогнозируется теплее обычного. При этом осадков может выпасть на 20–25% больше стандартных значений для этого времени года.

Краснодар же может стать самым теплым миллионником страны. Средние температуры всех трех зимних месяцев там могут остаться положительными, а метеорологическая зима так и не наступит. При этом осадков в кубанской столице ожидается на треть больше нормы.

Каким будет декабрь

Согласно прогнозу, опубликованному на сервисе «Яндекс.Погода», начнется зима в Ростовской области с легкого мороза и снега. В первые дни декабря, с 1-го по 6-е число, ночные температуры установятся в районе −3...-5 градусов, а дневные будут колебаться от 0 до −3. В эти дни ожидается снег, поэтому в начале месяца в городе вполне может лечь первый снежный покров.

Однако уже с 7 декабря придет резкое потепление. Практически до конца второй декады месяца в Ростове днем воздух будет прогреваться до +2...+5 градусов, а ночью столбики термометров будут держаться около нуля или слабого плюса. Снег сменят затяжные дожди. Небо в эти дни будет преимущественно затянуто тучами.

К концу месяца зима снова попробует вступить в свои права. Начиная примерно с 23 декабря, выглянет солнце, а ночные температуры снова опустятся до −3...-4 градусов. Последняя неделя года (25–27 декабря) может принести снегопады и небольшие ночные заморозки до −2 градусов.