В 2027 году в Ростовской области пройдёт сокращение предельной численности сотрудников региональных министерств. Соответствующее постановление от 17 ноября 2026 года уже опубликовано на сайте областного правительства.



Согласно документу, штат исполнительных органов власти региона уменьшится на 76 единиц. Изменения вступят в силу не ранее 1 февраля 2027 года.



Если сравнить данные, приведённые в предыдущей редакции документа от 12 октября 2026 года, то можно увидеть, что больше всего потеряет департамент по обеспечению деятельности мировых судей, предельный штат которого урежут с 498 до 474 работников. На втором месте оказалось минимущество области: его предельная численность сократится со 149 до 137 сотрудников.



В министерстве транспорта предельный штат сократится со 140,5 до 129,5 рабочих мест. Также урежут штат минприроды — с 390 до 380 человек, и минпромэнерго — с 67 до 62. В минфине региона сократят четыре штатные единицы, оставив 197 сотрудников.

Министерство региональной политики сократят на три единицы до 68 сотрудников, административная инспекция потеряет три рабочих единицы (64), управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники — две (60), министерство цифрового развития, информационных технологий и связи лишится одной рабочей единицы (65), департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций — также сократится на одну единицу (62).



Единственным ведомством, где предельная численность штата будет увеличена в 2027 году стало министерство министерство жилищно-коммунального хозяйства, которое прирастёт на шесть рабочих единиц до 88 человек.