По состоянию на 09:00 мск некоторые составы, следующие через Ростов, опаздывают на 11 часов. Причиной задержек стали упавшие деревья на линии электропередач. В компании «Гранд Сервис Экспресс» уточнили, какие поезда сбились с расписания.

В сторону Крыма Поезд № 007 Санкт-Петербург — Керчь (отправление 24 ноября) задерживается на 4 с половиной часов.

На столько же опаздывает № 92 Москва — Керчь (24 ноября). Из Крыма Сильнее всего отстаёт от графика № 28 Керчь — Москва (23 ноября) — 11 часов.

Рейс № 008 Керчь — Санкт-Петербург (23 ноября) задерживается на 8 с половиной часов. № 92 Керчь — Москва (23 ноября) — на 9 часов.

Другие направления Поезд № 170 Москва — Минеральные Воды (24 ноября) опаздывает на 4 часа, а № 172 Новороссийск — Москва (24 ноября) — на 9 часов.

Отправление рейса № 28/27 Москва — Керчь с Казанского вокзала состоится не ранее 10:30. № 172/171 Москва — Новороссийск тронется со станции Москва-Казанская не раньше 13:00 мск.

Пассажиров просят приезжать на вокзал заранее. Тем, чьи поезда задерживаются больше четырёх часов, выдают питание и воду. За помощью в пути можно обратиться к начальнику состава или проводникам. Актуальные сведения публикуют официальные источники перевозчика.