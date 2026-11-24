При приобретении жилья на вторичном рынке покупатели часто сталкиваются с двумя подозрительными ситуациями: объектами по заниженной цене и квартирами, которые месяцами не могут найти нового владельца.

Риелтор Любовь Пронина рассказала rostov.aif.ru, какие «красные флаги» должны насторожить покупателя и как избежать фатальных ошибок.

«Если стоимость квартиры в объявлении существенно ниже рыночной, это первый сигнал тревоги. Безусловно, продавец может спешить с продажей из-за личных обстоятельств, но чаще всего за демпингом скрываются серьёзные юридические риски», — рассказала Пронина.

Эксперт настоятельно рекомендует привлекать независимого юриста для полного аудита истории объекта. Главное правило безопасности: если продавец категорически отказывается от проверки квартиры юристом со стороны покупателя, от сделки следует немедленно отказаться. Подобный отказ — верный признак того, что с объектом не всё в порядке и там скрываются неустранимые нюансы.

Второй важный маркер риска — долгий срок экспозиции объекта. В современных базах данных можно отследить историю изменения цены и понять, как давно квартира ищет покупателя.

«Если продавец изначально завысил стоимость, а затем постепенно снижал её, выходя на рыночные показатели, долгая продажа объяснима и безопасна. Однако, если квартира продаётся по адекватной рыночной цене, но месяцами не находит покупателя, это повод для глубокого расследования», — отметила эксперт.

По её словам, возможно у объекта нет активного спроса из-за скрытых юридических обременений или серьёзных технических дефектов. В такой ситуации стоит задаться вопросом: почему от покупки ранее отказались другие потенциальные покупатели? Перед сделкой необходимо тщательно проверить не только юридическую чистоту, но и физическое состояние жилья.

Тщательная проверка как юридической базы, так и технического состояния объекта, а также анализ ценовой истории — обязательное условие для безопасной сделки на рынке недвижимости.