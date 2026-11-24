Здания бывшего стерео-кинотеатра «Прибой» и ресторана «Жигули» попадают в зону планируемой реконструкции ростовской набережной. Об этом сообщает «Блокнот Ростов» со ссылкой на региональное министерство строительства и предложение по архитектурно-градостроительной концепции развития квартала.

Инициатором преобразований выступает застройщик жилого комплекса «Парамонов». Девелопер представил план развития квартала, который ограничен проспектом Ворошиловским, улицами Береговой и Донской, а также переулком Газетным.

Базовый элемент концепции — обустройство пешеходного бульвара, оснащённого смотровыми площадками. Он проляжет в пространстве между Донской и Береговой, беря начало у каменной лестницы в Газетном переулке и завершаясь у Ворошиловского моста.

Решения, которые вошли в концепцию, требуют детализации и проработки во взаимодействии с собственниками смежных земельных участков и недвижимости.