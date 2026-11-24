В Ростове-на-Дону полицейские задержали 46-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже денег с банковского счёта. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

В полицию обратилась 37-летняя ростовчанка, заявившая о пропаже денег с её банковского счёта. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую — 46-летнюю местную жительницу.

Как выяснили полицейские, женщина нашла на улице банковскую карту, подняла находку и в течение месяца расплачивалась ею за товары в разных магазинах. Сумма ущерба составила порядка 9 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ — «кража с банковского счёта». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.